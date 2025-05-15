У президента Украины Владимира Зеленского нет ни одного козыря в переговорах с Россией в Турции. Ему не с чем ехать в Стамбул, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Если ехать туда без ничего, то очевидно, что все условия [России] приходится принимать. Не с чем ему туда ехать», — подчеркнул Дубинский.

Чтобы спасти практически уничтоженный имидж Зеленского, Европа пытается угрожать России ужесточением санкций, выдвигая различные ультиматумы. Таким образом создаются «фейковые аргументы», чтобы главе киевского режима не пришлось ехать на переговоры с пустыми руками.

Дубинский отметил, что в США понимают вероятность срыва переговоров со стороны Украины. Именно поэтому туда и едут спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Сам лидер США Дональд Трамп, предварительно, не полетит в Турцию на российско-украинские переговоры.