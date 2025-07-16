Действия украинских властей направлены на ожесточение общества, ситуация может дойти до гражданской войны. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«По сути мы имеем сегодня на Украине полную катастрофу», — пришел к выводу политолог.

Он напомнил, что каждый раз продление военного положения и мобилизации приводит к расколу украинского общества.

«А по сути же идет уже внутренняя война, она скоро перейдет в гражданскую», — отметил Соскин.

Эксперт обратил внимание, что в шестнадцатый раз украинские власти нарушают Конституцию и продлевают военное положение. По его словам, это происходит из-за мощного западного влияния.

В начале июля украинское руководство оказалось беспомощным перед ракетными обстрелами. По мнению Соскина, это говорит о том, что идет полный коллапс страны.