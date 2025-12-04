Не поделили санаторий. ВСУ и ГУР устроили перестрелку между собой под Киевом

Украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом

Вечером 3 декабря сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащие ВСУ развязали перестрелку вблизи Киева. Об этом сообщило издание «Украинская правда» .

По его информации, вооруженное столкновение произошло на территории санатория «Октябрь» в районе Конча-Заспа. Сотрудники ГУР выбили ворота комплекса, который занимали ВСУ, и взяли в плен 10 боевиков.

Вскоре представители украинской разведки отпустили пленных, но отказались освобождать «Октябрь» и забаррикадировались в нем.

По словам сотрудника ГУР, у ведомства есть договор с владельцем земельного участка, где расположен комплекс, о размещении там разведки. Документ якобы передали местным властям и правоохранителям, однако дальше его не распространяли ради безопасности.

ВСУ имели свой договор с представителями санатория об аренде помещений. Однако, как утверждает разведка, он утратил силу, и находиться на базе отдыха боевики не имели права.

Украинские журналисты выяснили, что в 2022-м санаторий вернули в государственную собственность. На застройку участка могут претендовать связанные с ГУР бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

Ранее стало известно, что пленный боевик рассказал о стрелявшем по своим в Красноармейске спецназе ГУР.