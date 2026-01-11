Наравне с блэкаутом главной сенсацией на Украине стала новость об изменении цвета ногтей жены президента Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главного редактора ИА Regnum Марина Ахмедова.

Она отметила, что украинцы неспроста массово бросились обсуждать, почему первая леди страны сменила нюдовый цвет маникюра на ярко-красный.

«Блогеров упрекают — вам, мол, что, больше не о чем поговорить? Страна захлебывается в кромешных сумерках, в холоде, людей ловят ТЦК, а вы обсуждаете ногти Зеленской. Но Украина — страна эзотерическая», — подчеркнула Ахметова.

Журналистка обратила внимание, что Зеленскую критикуют не из-за чрезмерной заботы о своей внешности, а из-за того, что она открыто показала, что у украинской верхушки руки в крови. По мнению Ахметовой, реакция в Сети ярко продемонстрировала, как именно жители республики относятся к властям.

«О своем истинном отношении к ним вслух нельзя, придет СБУ, но можно обсудить кровавый маникюр Зеленской. И это обсуждение — показательно», — добавила она.

Ранее жители Японии подняли Зеленского на смех из-за его слов о похищении главы Чечни Рамзана Кадырова. Лидеру республики напомнили, что ему в первую очередь следует задуматься об искоренении коррупции.