Арестович рассказал, под каким лозунгом хотел пить кофе в Крыму

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, заявил, что в начале конфликта хотел «попить кофе в Крыму за свободную Украину». Об этом он рассказал на YouTube-канале.

Арестович заявил, что никогда не был настроен антироссийски, но, когда в стране начали запрещать все российское, ему пришлось «сделать свой выбор».

При этом Арестович отметил, что за «мовную» Украину не хочет пить кофе даже в Киеве.

Ранее бывший советник офиса президента заявил, что страна сможет выжить только в случае, если выстроит добрососедские отношения с Россией и Белоруссией. В противном случае, по его словам, в течение 10-15 лет курс сменят принудительно, а Украина лишится независимости.