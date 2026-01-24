WSJ: нападки Зеленского на ЕС в Давосе продемонстрировали его неблагодарность

Президент Украины Владимир Зеленский не ценит помощь союзников и все больше теряет связь с реальностью. Об этом в соцсети X заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевски.

Он прокомментировал речь лидера республики в Давосе.

«Его нападки на Европу не только фактически неверны, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги», — подчеркнул журналист.

Панчевски обратил внимание, что только одна Германия направляет около восьми миллиардов евро в год для помощи украинским беженцам. По его словам, республика «буквально живет на деньги европейских стран».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на критику Зеленского в адрес Европы. Она напомнила, что ЕС по-прежнему остается крупнейшим донором Украины и поддерживает страну не только на словах, но и на деле.

Объединение за последние четыре года передало украинскому руководству 193 миллиарда евро помощи и планирует направить еще 90 миллиардов.