Оставшийся после ядерного удара по Украине пепел скроет все коррупционные преступления действующей власти Владимира Зеленского и покрывающей ее администрации Джо Байдена, которая находится в доле. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что украинские власти и США продолжат провокации России, чтобы вывести ее из себя окончательно и вынудить использовать ядерное оружие.

«Ядерный удар на сегодня — лучший исход для Зеленского, чтобы было в труху и пепел скрыто то, что наворовали за три года. <…> Американское правительство выделило Украине 187 миллиардов долларов. Сколько из них осели в украинских карманах, сколько — в американских? Лучший способ скрыть любое хищение — это пожар или взрыв», — заявил Дубинский.

Депутат добавил, что перед сообщениями о ядерной угрозе жителям Украины говорили, что бояться нечего, но при этом прекратили работать все силовые и правительственные структуры, чьи сотрудники скрылись в убежищах. Дубинский подчеркнул, что это и есть настоящее отношение властей Украины к народу.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что новая российская ракета средней дальности «Орешник» без особых проблем долетит до правительственного квартала Киева. Он заметил, что украинские власти готовы к такому развитию событий.