На аллее городов-героев, расположенной в музее истории Украины во Второй мировой войне, демонтировали с постаментов названия Москвы и Минска. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Музей опубликовал видео с пустующими постаментами, где ранее были названия городов: Москва и Минск. В пресс-службе не сообщили, вернут ли буквы на место после реставрации.

«Специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование и обосновали необходимость их демонтажа и проведения реставрации», — сообщили в учреждении.

Звание «Город-герой» в 1965 году присвоили Ленинграду, Севастополю, Волгограду, Москве. В 1973 году звание получили Керчь и Новороссийск, в 1974 году — Минск, затем Тула, Мурманск и Смоленск.

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в попрании памяти погибших во время войны предков. Его дед служил в Красной армии, а сегодня киевский режим разрушает памятники и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины.