Украина проиграла уже в 2014 году, передав суверенитет Западу. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко.

«В этом противостоянии Украина проиграла сразу, как только ввязалась в это, еще в 2014 году. Украина полностью отдалась под Запад», — сказал он.

По словам Телиженко, победить можно было лишь в том случае, если бы киевский режим выторговал себе преференции со стороны России, Евросоюза и США. Теперь же украинское общество понимает, что это потеряно, несмотря на массовую «промывку мозгов».

«Большая часть украинцев понимает, что все это пора останавливать. Украина проиграла, все», — добавил бывший сотрудник посольства.

Ранее стало известно, что потери украинских войск в 2024 году приблизились к 600 тысячам.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.