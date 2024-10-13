Назван размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

Украинцы платят военкомам от пяти тысяч долларов, чтобы получить освобождение от мобилизации. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, после взятки сотрудники военкоматов не гарантируют, что отпустят при повторном задержании. Депутат отметил, что гражданам Украины предлагают заплатить вышеуказанную сумму, а потом каждый месяц приносить тысячу долларов. Однако, такой вариант очень сомнительный.

Дмитрук также оценил обстановку в Одессе. По его словам, город заполонили машины, стоящие просто на аварийках, без водителей. Хозяев автомобилей забрали сотрудники ТЦК.

Военкомы стали забирать мужчин из ресторанов, спортивных клубов и с концертов по всей стране в рамках нового закона о мобилизации. Один из таких рейдов провели перед концертом группы «Океан Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК проверяли документы мужчин и увозили их на автобусах.