Назван кандидат на место главы офиса Зеленского вместо Ермака

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в Киеве намечаются кадровые перестановки. На должность главы офиса президента Украины Владимира Зеленского рассматривают начальника ГУР Минобороны страны Кирилла Буданова, написал он в Telegram-канале .

Блогер отметил, что Зеленский прилетел из США в плохом настроении, так как встреча в Белом доме оказалась провальной катастрофой. Это отрицать не могут даже самые упертые.

«Но натура Зеленского требует обвинить кого-то в этой катастрофе, потому что не мог же Зеленский быть в этом виноват. Поэтому такой человек найден. Это [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак», — написал Шарий.

По его словам, именно Ермак убедил Зеленского, что в США все уже решено и встреча с президентом Дональдом Трампом будет успешной. Вот только фурор получился немного не в ту сторону. В итоге Зеленский обвинил в провале «туповатого мега-дипломата» Ермака.

Что касается Буданова, то он отговаривал главу киевского режима от этой поездки. После возвращения Зеленский вместо прессинга главы ГУР возвысил его, пусть пока и временно.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала о конфликте Ермака с Будановым и вице-премьером Украины Михаилом Федоровым.