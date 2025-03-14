Националиста Ганула могли застрелить из мести

Shot: причиной убийства националиста Ганула могла стать месть за мобилизованного

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Причиной убийства украинского активиста Демьяна Ганула могла быть месть родственника одного из погибших мобилизованных боевиков ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Источник канала напомнил, что Ганул активно боролся с уклонистами от призыва в ряды ВСУ и выкладывал ролики с ними в Сеть.

Ганула убили 14 марта на Александровском проспекте в Одессе. Ему дважды выстрелили в голову.  Версию о наемном убийце сочли нелогичной, поскольку происшествие случилось в самом центре города средь бела дня.

Застреленный активист  — выходец из «Правого сектора»*, он руководил праворадикальной организацией «Уличный фронт» в Одессе, которая участвовала в сносе исторических памятников в городе.

Газета «Украинская правда» напомнила, что Ганул принимал участие в столкновениях в  Одессе 2 мая 2014 года, когда произошел пожар в Доме профсоюзов, жертвами которого стали как минимум 50 человек.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.

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