Националиста Ганула могли застрелить из мести

Причиной убийства украинского активиста Демьяна Ганула могла быть месть родственника одного из погибших мобилизованных боевиков ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Источник канала напомнил, что Ганул активно боролся с уклонистами от призыва в ряды ВСУ и выкладывал ролики с ними в Сеть.

Ганула убили 14 марта на Александровском проспекте в Одессе. Ему дважды выстрелили в голову. Версию о наемном убийце сочли нелогичной, поскольку происшествие случилось в самом центре города средь бела дня.

Застреленный активист — выходец из «Правого сектора»*, он руководил праворадикальной организацией «Уличный фронт» в Одессе, которая участвовала в сносе исторических памятников в городе.

Газета «Украинская правда» напомнила, что Ганул принимал участие в столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года, когда произошел пожар в Доме профсоюзов, жертвами которого стали как минимум 50 человек.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.