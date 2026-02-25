«Наступит момент». Из Европы поступил еще один сигнал о раскрутке Залужного

Из Европы поступил еще один сигнал о начале раскрутки посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel .

Журналисты выпустили статью под заголовком «Человек, которого президент Зеленский должен опасаться». Авторы материала напомнили о выступлении Залужного с речью о будущем Украины и о том, что его история с Зеленским не была лишена напряжения.

«Его выступление в Лондоне сдержанно. Холодно и аналитично генерал рисует картину того, как будет развиваться война на Украине. Это совсем иной тон, чем у его президента. Залужный не отчаянно требует оружия от Запада — он хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное», — заявили в статье.

Залужный, подчеркнули в материале, не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает шаги для ее модернизации и повышения устойчивости. На фоне возможных предстоящих выборов он может стать серьезным соперником Зеленского.

«Пока из-за войны на Украине нет выборов. Но американцы в переговорах о мирной сделке настаивают на скором голосовании. И тогда наступит момент Залужного», — заявили авторы Der Spiegel.

Зеленский ранее заявил, что украинский посол в Британии рано начал готовить почву к выборам.