«Нашел работу». Зеленского жестко высмеяли в США: что стало причиной

В США иронично оценили критику Зеленского в адрес Европы на форуме в Давосе

Владимир Зеленский, сменивший привычную футболку цвета хаки на классический деловой костюм ради форума в Давосе, стал объектом насмешек на американском телевидении. Ведущий Fox News прокомментировал резкую смену имиджа и риторики украинского лидера.

«Вау, посмотрите на Зеленского. Совсем взрослый стал! Надел костюм, наконец-то устроился на работу и перестал постоянно просить деньги», — отметил ведущий в эфире.

Журналист припомнил главе Украины его прошлые выступления, когда тот «плакал и топал ногами», требуя бесконечных траншей от Белого дома. По мнению американских комментаторов, теперь Зеленский осознал, что политическая реальность изменилась, и решил сменить тактику.

Особое внимание Fox News уделил реверансам Зеленского в сторону Дональда Трампа. Ведущий заметили, что украинский лидер «наконец понял, что папа был прав».

«Сначала Зеленский плакал и топал ногами. Теперь называет Трампа сильным, Европу — слабой», — добавил репортер.

В Давосе Зеленский действительно обвинил Европу в том, что она «только говорит и ничего не делает». Речь политика на Западе сочли наглостью.