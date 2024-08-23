«Нарушил все законы». Зеленского обвинили в попытке втянуть Турцию в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт давлением на УПЦ, украинских дипломатов необходимо признать персонами нон грата. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал официальный представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», — подчеркнул собеседник агентства.

Он назвал заявление Зеленского преступлением на международной арене против территориальной целостности Турции. По словам Эренерола, это уже не религиозная проблема, а попытка втянуть турецкую сторону в конфликт России и США. МИД Турции должен вручить ноту протеста украинским дипломатам, заключил священнослужитель.

Священный синод Русской православной церкви обвинил патриарха Константинопольского Варфоломея в преследовании верующих на Украине. РПЦ обратилась к международным правозащитникам с просьбой отреагировать на притеснения верующих УПЦ.