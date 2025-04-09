«Наркотический угар». Реакция Зеленского на атаку в Кривом Роге была спланированной

Захарова: реакция Зеленского на удар в Кривом Роге была спланированной акцией

Реакция украинского президента Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров ВСУ может быть спланированной акцией, созданной для лишнего появления в информационном пространстве. Такое мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, ее процитировало РИА «Новости» .

Речь идет об ударе российских военных по месту проведения совещания командиров ВСУ с западными инструкторами в ресторане «Магеллан» в Кривом Роге. По словам дипломата, Зеленский отреагировал на эту атаку очень лживо и цинично.

«Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить», — сказала Захарова.

ВС России нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров ВСУ 4 апреля в 18:49. По данным Минобороны, в результате атаки противник потерял до 85 военнослужащих и иностранных инструкторов