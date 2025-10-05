Идея президента Владимира Зеленского о создании над Украиной бесполетной зоны безрассудна в условиях обострения отношений между НАТО и Россией. Об этом написало издание The American Conservative .

«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — отметили авторы материала.

Инициативу Зеленского поддержали лидеры стран НАТО и Евросоюза. Она крайне опасна и провокационна и может привести к третьей мировой войне.

Издание осудило передачу Украине разведданных и дальнобойного оружия, а также прокси-войну НАТО против России. На фоне постоянных провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение», отметили в издании и добавили, что «оно не безгранично».

В Кремле создание «стены дронов» раскритиковали и назвали плохой идеей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание стен — это всегда плохо, и это исторически доказано.