История показывает, что создание стен — это всегда плохо, и инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не является исключением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал идею по созданию «стены дронов» в Европе.

«Весьма печально, что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля высказал свое мнение о заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году. Он рассказал, что не знает, с чем связано это высказывание дипломата.

Ранее в Италии прошел крупный митинг против членства страны в Евросоюзе. На улицы Рима вышли тысячи человек. Участники протеста провели антиглобалистский марш и потребовали отправить фон дер Ляйен в отставку.