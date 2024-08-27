Нападением на свободную веру назвали запрет УПЦ на Украине

Песков: закон о запрете УПЦ — это нападение на православную церковь

Законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, является нападением на свободу вероисповедания в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство», — отметил он, добавив, что киевский режим таким образом демонстрирует «свою истинную сущность».

Песков также подчеркнул, что действия властей Украины осудили практически во всем мире, в том числе и в Ватикане. Он отметил, что отношение России к украинской политике в этом вопросе является «очевидным», принятый закон Песков назвал «недопустимой практикой».

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Эти меры в первую очередь затронули УПЦ.