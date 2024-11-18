Надпись в честь Пушкина появилась на месте снесенного памятника в Кривом Роге
Надпись «Пушкин вечен» появилась на месте снесенного памятника в Кривом Роге
Неизвестные почтили память поэта Александра Пушкина, оставив надпись на оставшемся после сноса памятника поэту постаменте. Фотографии с места опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
На опубликованных кадрах видно, что неизвестные написали на сохранившемся постаменте черной краской фразу «Пушкин вечен, а вы нет».
Авторы поста напомнили, что памятник классику русской поэзии в Кривом Роге снесли на минувшей неделе.
В конце октября власти Киева приняли постановление о сносе памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.
Все постаменты власти украинской столицы потребовали передать на хранение после демонтажа.
Работы по ликвидации памятников в Киеве проведут в рамках начатого на Украине в 2015 году процесса декоммунизации.