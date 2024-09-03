Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ отстранили из-за возможных связей с Россией

Решение принял главком Александр Сырский, чей брат и родители живут в России.

«Принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ <…> капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», — уточнили в Генштабе ВСУ.

Гладкий занимает должность с конца августа. Назначил его как раз Александр Сырский. Сразу после этого на Украине пошли разговоры о том, что у жены военачальника есть российское гражданство, а его дочь-спортсменка принимала участие в турнирах под флагом России. После этого начштаба Сил беспилотных систем призвали проверить на связи с РФ.