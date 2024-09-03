Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ отстранили из-за возможных связей с Россией
Главком Сырский отстранил начштаба беспилотных систем ВСУ Гладкого
Начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого отстранили от исполнения обязанностей, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины. Сотрудники СБУ проверят военачальника на факт связи членов его семьи с Россией.
Решение принял главком Александр Сырский, чей брат и родители живут в России.
«Принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ <…> капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», — уточнили в Генштабе ВСУ.
Гладкий занимает должность с конца августа. Назначил его как раз Александр Сырский. Сразу после этого на Украине пошли разговоры о том, что у жены военачальника есть российское гражданство, а его дочь-спортсменка принимала участие в турнирах под флагом России. После этого начштаба Сил беспилотных систем призвали проверить на связи с РФ.