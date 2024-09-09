Начало СВО назвали шоком в Финляндии

Командующий Яаккола: конфликт на Украине стал шоком для Финляндии

Фото: РИА «Новости»

Спецоперация на территории Украины стала большим шоком для Финляндии. С таким заявлением выступил командующий оборонительными силами Финляндии Янне Яаккола, его процитировало издание Yle.

«Начало специальной военной операции на Украине стало шоком, который запустил самые значительные изменения в нашей национальной обороне со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Яаккола отметил, что Финляндия успела в подходящий момент присоединиться к НАТО с намерением «позаботиться о безопасности». На данный момент Североатлантический альянс является четвертым в вопросах доверия институтом в стране после сил обороны, полиции и системы образования.

По словам Яакколы, вооруженный конфликт и сотрудничество между странами не несут угрозы. При этом нельзя исключать расширение вооруженного конфликта в Европе. Он добавил, что оборона Финляндии готовится защищать страну.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отказался поставлять Украине дальнобойное высокоточное оружие, писало RT. Он напомнил, что Финляндия является западным соседом России.

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