НАБУ пресекло попытку установки прослушки в доме главы группы по делу Миндича

Аппаратуру для записи и прослушивания разговоров обнаружили в доме руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Устройство для тайной записи информации нашли по месту жительства руководителя группы, которая занимается расследованием дела бежавшего из страны предпринимателя Тимура Миндича, а также изучает финансовые махинации при закупке беспилотников для ВСУ.

По предварительным данным, попытку установить средства прослушки провели сотрудники одного из правоохранительных органов Украины.

Ведомство объявило о начале досудебного расследования по факту обнаружения скрытой аппаратуры.

Потянувшее за собой всю украинскую верхушку коррупционное дело предпринимателя Тимура Миндича началось с прослушивания его квартиры детективами НАБУ. Бизнесмен принимал крупнейших предпринимателей и политических деятелей страны.

В ходе изучения записей следователи установили, что гости квартиры вступили в сговор, требуя от крупного бизнеса откатов за контракты с государственной компанией «Энергоатом».