НАБУ опубликовало новые записи разговоров по делу Миндича

НАБУ обнародовало новые записи разговоров с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого еще называют «кошельком» Владимира Зеленского, и министра энергетики Германа Галущенко. Миндич намеревался приобрести дом в Швейцарии за шесть миллионов на украденные деньги, сообщил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале .

«НАБУ сообщило о подозрении Миндичу», — написал он.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины проводят «масштабную операцию по разоблачению коррупции» в сфере энергетики.

В понедельник НАБУ провело обыски у Миндича и в компании «Энергоатом». Также с обысками нагрянули к экс-министру энергетики и действующему главе Минюста Герману Галущенко. По данным украинских СМИ, сам Миндич покинул страну за несколько часов до обысков.

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что в ходе расследования коррупционных схем в энергетике выявлена причастность четырех министров. В их числе как действующие, так и бывшие члены кабмина.

С лета обострился конфликт между Зеленским и Национальным антикоррупционным бюро. Президент Украины попытался взять под контроль работу агентства. В связи с этим имя Миндича стало чаще упоминаться в украинских СМИ. Его называют «самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом».