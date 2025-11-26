НАБУ и САП подготовили материалы для обвинения Ермака и Умерова
На Украине подготовили материалы для выдвижения обвинений против главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
О готовности материалов главе государства Владимиру Зеленскому доложили руководители главных антикоррупционных ведомств НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко.
По данным журналистов, на основании этой информации Зеленский назначил Умерова и Ермака руководителями переговорной делегации.
«Украинская правда» 26 ноября также сообщила, что НАБУ допросило Умерова по делу коррупции, в котором фигурирует соратник Зеленского Тимур Миндич.
«Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства», — отметили авторы материала.
Ранее появилась информация, что Ермака назначили главой переговорной делегации, чтобы уберечь от подозрений.