Набить карманы и зацепиться за власть. Медведев назвал цели Зеленского
Медведев заявил о цели Зеленского набить карманы
Одна из главных целей украинского лидера Владимира Зеленского — задержаться у власти. Об этом в интервью RT сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, власти Украины действуют из простых интересов.
«Задача номер два — это набить карманы», — отметил политик.
Все понимают, как расходуются поступающие в бюджет Украины огромные деньги, подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза объяснил, что произойдет с прежним руководством Украины после смены власти. Работа начнется с казни старого правительства. Новые власти сочтут решения Зеленского незаконными, так как украинский лидер утратил легитимность, считает Медведев.