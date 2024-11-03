Одна из главных целей украинского лидера Владимира Зеленского — задержаться у власти. Об этом в интервью RT сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, власти Украины действуют из простых интересов.

«Задача номер два — это набить карманы», — отметил политик.

Все понимают, как расходуются поступающие в бюджет Украины огромные деньги, подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза объяснил, что произойдет с прежним руководством Украины после смены власти. Работа начнется с казни старого правительства. Новые власти сочтут решения Зеленского незаконными, так как украинский лидер утратил легитимность, считает Медведев.