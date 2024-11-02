Новая власть на Украине начнет свою работу с казни прежнего руководства. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT .

«Любая новая власть, любой новый „майдан“, скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», — отметил политик.

По его мнению, новая власть на Украине сочтет решения Владимира Зеленского «в грязной футболке зеленого цвета» незаконными. Медведев напомнил, что украинский лидер утратил легитимность. Он подчеркнул, что новое руководство страны назовет его законы недействительными и окажется от их исполнения.

Также Медведев назвал врагов России. К ним он отнес Запад во главе с Соединенными Штатами, Канадой и Австралией. Они сами поставили себя в такое положение, добавил политик.