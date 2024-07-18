На Западе президента Украины Владимира Зеленского уличили в желании возложить ответственность за срыв переговоров на Россию. Он пытается продемонстрировать жест доброй воли, но это лишь хитрая уловка, сообщило Le Parisien .

В статье заявили, что слова Зеленского о желании увидеть российских представителей на следующем мирном саммите, который пока еще неизвестно, когда пройдет, не более чем попытка показать готовность Киева к компромиссу. Украинский лидер якобы «идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий».

«Речь идет не о „признании слабости“, а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — счел президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

Сейчас ситуация складывается крайне неблагоприятно для Киева. Армия России продвигается вдоль линии фронта, занимая новый рубежи, добавил директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго.

В Кремле не раз предлагали урегулировать конфликт мирным путем, причем для начала переговоров Киеву нужно вывести войска с территории новых регионов РФ, отказаться от планов вступления в НАТО. Зеленский же отказался.

Ранее турецкий аналитик Орчун Гектюрк заявил, что Запад заставит Зеленского пойти на уступки для урегулирования конфликта до начала президентских выборов в США.