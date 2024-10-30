На Западе заявили, что Украина хочет договориться с Россией по энергообъектам

Украина хочет вести переговоры с Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом написала британская газета Financial Times.
«Идут переговоры в начальной стадии. <…> Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах», — привело издание слова украинского дипломата.
Высокопоставленный чиновник также заявил, что Украина планирует продолжать атаковать цели в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.
Мобилизацию и военное положение на Украине продлили еще на 90 дней. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, мобилизации — 304.
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