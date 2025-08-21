На Западе заговорили о двух вариантах урегулирования конфликта на Украине

Конфликт на Украине может закончиться трехсторонним соглашением между Россией, Украиной и США. Об этом сообщили источники агентства Reuters .

«Если Россия и Украина смогут договориться, то существуют различные варианты официального соглашения, в том числе возможное трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, которое будет признано Советом Безопасности ООН», — указано в публикации.

По данным агентства, есть и другой возможный вариант. Он предполагает возвращение к несостоявшимся Стамбульским соглашениям 2022 года. Тогда обсуждался вопрос о постоянном нейтралитете Украины. В обмен республика должна была получить гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН: России, США, Китая, Великобритании и Франции.

Ранее ЕС и Украину не устроили варианты гарантий безопасности, предложенные американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Один из них предполагал, что Европа и США обеспечат Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Второй — увеличение численности ВСУ за счет наращивания численности украинских войск.