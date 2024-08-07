Welt: Запад задумался о переговорах с Россией на фоне неудач ВСУ

На Западе всерьез задумались о начале мирного урегулирования конфликта на фоне неудач украинской армии. Об этом сообщило агентство Welt.

Авторы материала отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится принимать факт неизбежности мирного процесса из-за давления со стороны западных союзников.

«Среди [западных] дипломатов уже расходится конкретная формула, которая потребует от Киева серьезных уступок. <…> У него нет другого выбора», — заметили журналисты.

Новая администрация президента США, как предположили авторы статьи, не увеличит, а сократит военную помощь Украине вне зависимости от результатов выборов.

Постсоветской республике уже предрекали крах. По мнению турецкого аналитика, члена Центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчуна Гектюрка, власти Украины смогут продержаться в конфликте с российской стороной максимум до конца 2025 года.