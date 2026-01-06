Аналитик Крук спрогнозировал политический кризис на Украине из-за раскола в Раде

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил о возможности стремительного крушения политической системы Украины. Своими предположениями о сроках и вероятности такого исхода событий аналитик поделился на своем YouTube-канале .

Политолог считает, что важнейшие события на Украине происходят сейчас в Верховной раде, а не на линии боевого соприкосновения. По мнению Крука, внутри страны назревает «психологический и парламентский взрыв», спровоцированный коррупционными скандалами.

Аластер Крук допустил «внезапный крах Украины». Он полагает, что в этой стране уже «все пошло под откос», поскольку Зеленский потерял контроль над парламентом.

По словам британского аналитика, сторонники Зеленского массово дезертируют в лагерь оппозиции. Все громче звучат призывы к выборам.

Неслучайным видит Крук и резкие перемены в офисе президента Украины. Зеленский назначил его главой руководителя военной разведки — теперь уже бывшего.

Западная пресса при этом считает его «хорошим выбором с точки зрения Белого дома»: силовик пользуется уважением среди представителей разных фракций в администрации Трампа.

Однако, по мнению британского специалиста, в Киеве все же воцарилась атмосфера «психологического коллапса». Взаимные обвинения политиков достигли точки кипения. На Западе всерьез опасаются, что политическая вертикаль Украины может сложиться как карточный домик.