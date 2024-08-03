Журналист Боуз: Зеленский за референдум о территориях, но против выборов

Лидер Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что готов провести референдум о передаче территорий страны, но при этом он отказался от проведения президентских выборов. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X .

Он усомнился в намерениях украинского лидера, желающего услышать мнение народа по территориальному вопросу якобы ради завершения конфликта. Боуз напомнил про отмененные им выборы президента. Мало того, назвал Зеленского диктатором.

«Разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?» — написал журналист.

Полномочия президента у Зеленского истекли 20 мая. В этом году выборы главы государства в стране отменили, объяснив это военным положением и всеобщей мобилизацией.

Ранее на Западе назвали причину изменения позиции Украины по переговорам, отметив, что все больше украинцев выступает за мирное соглашение на фоне продвижения армии России в зоне спецоперации.