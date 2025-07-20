На западе Украины жители перекрыли машинам ТЦК путь в село

Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли путь машинам с сотрудниками ТЦК (аналог военкомата) и полиции, не впустив их в свой населенный пункт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

«Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — отметил он в публикации.

Работать на Западной Украине ТЦК, как подчеркнул политик, становится все сложнее. Во многие поселения они не могут попасть из-за сопротивления людей. А туда, где народ не боится, те вовсе перестают приезжать.

Недавно украинец смог избежать насильственной мобилизации, разогнав окруживших его машину военкомов лопатой.