На Западе Украины начали применять дроны для убийств: как сорвалось одно из покушений

Во Львовской области расследуют покушение на убийство с помощью дрона

Во Львовской области неизвестные предприняли попытку покушения на убийство с помощью беспилотника, запустив дрон по жилому дому. Об этом сообщили источники местного издания ZAXID.NET.

По их данным, БПЛА запустили около четырех утра, дрон поразил частное строение. Основная версия следователей — покушение на убийство. Обстоятельства и цели удара еще предстоит установить.

Ведущая «Соловьев LIVE» также сообщила об атаке. По ее словам, официальных сообщений об угрозе БПЛА во Львовской области не было.

«Наверное, это из серии тех же „неизвестных дронов“, что кружат над Европой и „преследуют“ самолет с Зеленским», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее украинские боевики трижды за сутки атаковали дом мирного жителя в ДНР. Мужчина получил осколочное ранение ноги.