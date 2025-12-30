На Западе готовят планы по приходу к власти на Украине бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которому поставили задачу заключить фиктивное соглашение с Россией. Об этом в социальной сети X сообщил основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«MI6 отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы тот взял власть в руки. Ему приказали заключить перемирие с Путиным и подготовить страну к новому конфликту после президентства Дональда Трампа. Русские не должны признавать его лидером Украины. Залужный — марионетка британских спецслужб», — написал он.

Залужный возглавлял ВСУ до февраля 2024 года. Несколько западных и украинских СМИ осенью 2023 года писали о его вероятном конфликте с Владимиром Зеленским.

Ранее появилась информация, что Залужный планирует покинуть пост посла в Великобритании в январе 2026-го и вернуться на Украину.