Главная угроза для Зеленского возвращается: Залужный покинет пост посла уже в январе

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен уйти с поста в начале января и вернуться в Киев. Об этом сообщил украинский портал NV .

«Вероятно, Залужный намерен вернуться в Киев. Он может объявить об уходе с поста посла 4–5 января 2026 года, если на его решение ничего не повлияет», — сказал источник в политических кругах.

Другой источник добавил, что Зеленский обсуждал с Залужным разные позиции для него — от главы офиса до премьер-министра, — но тот не проявил заинтересованности.

Авторы материала добавили, что определенное время назад Залужный задумывался о возвращении на должность главнокомандующего ВСУ или пост посла Украины в США. Однако на данный момент какие-либо решения отсутствуют.

Аналитик Олег Соскин отмечал, что Залужный стал для Зеленского главной угрозой в преддверии вероятных выборов на Украине.