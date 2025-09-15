На Западе раскрыли причину нежелания украинцев уезжать из прифронтовых районов

Украинцы не хотят уезжать из прифронтовых районов, потому что им не дает жилье

Фото: РИА «Новости»

Многие жители Украины не хотят уезжать из прифронтовых районов, потому что правительство не предоставило им жилье. Об этом сообщили в репортаже «Би-би-си».

«Некоторые не могут уехать, другие не хотят. Власти помогают эвакуировать жителей, находящихся в прифронтовых районах, но не могут обеспечить их жильем на новом месте», — заявили журналисты.

В репортаже сослались на данные ООН, которые показали, что большая часть оставшихся в прифронтовых регионах — это пенсионеры.

При этом украинские боевики придумали жестокое применение оставшимся в городах мирным жителям. Ранее российский боец рассказал, что ВСУ разместили военную технику в школах в Харьковской области, используя в качестве живого щита гражданских, в том числе детей.

По его словам, войска Украины осознанно пошли на такой шаг. Они знают, что российские подразделения не станут наносить удары по объектам, где есть мирные жители.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте