Украинцы не хотят уезжать из прифронтовых районов, потому что им не дает жилье

Многие жители Украины не хотят уезжать из прифронтовых районов, потому что правительство не предоставило им жилье. Об этом сообщили в репортаже «Би-би-си».

«Некоторые не могут уехать, другие не хотят. Власти помогают эвакуировать жителей, находящихся в прифронтовых районах, но не могут обеспечить их жильем на новом месте», — заявили журналисты.

В репортаже сослались на данные ООН, которые показали, что большая часть оставшихся в прифронтовых регионах — это пенсионеры.

При этом украинские боевики придумали жестокое применение оставшимся в городах мирным жителям. Ранее российский боец рассказал, что ВСУ разместили военную технику в школах в Харьковской области, используя в качестве живого щита гражданских, в том числе детей.

По его словам, войска Украины осознанно пошли на такой шаг. Они знают, что российские подразделения не станут наносить удары по объектам, где есть мирные жители.