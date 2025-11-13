На Западе раскрыли, когда Украина может остаться без денег

Украина рискует столкнуться с острой нехваткой внешнего финансирования уже к февралю 2026 года, если Бельгия так и не согласится одобрить репарационный кредит Киеву за счет замороженных российских активов, сообщило Politico . По оценке издания, такая ситуация может привести страну к финансовому кризис.

Речь идет о схеме, предполагающей выделение до 140 миллиардов евро на ближайшие два–три года именно из российских активов, находящихся под европейскими санкциями. Этот механизм в ЕС называли фактически последним шансом поддержать Киев и усилить его позиции на возможных переговорах. Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против. Власти страны опасаются, что придется единолично нести юридические и финансовые риски, включая возможные иски со стороны России.

Как отмечает Politico, прогресса в переговорах между европейскими чиновниками и бельгийским правительством нет. Более того, ситуация осложнилась после заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также пообещал заблокировать использование российских активов для финансирования оборонных расходов Украины.

Издание отмечает: без репарационного кредита маловероятно, что страны ЕС согласятся брать дополнительные займы ради Киева — европейские бюджеты и без того испытывают дефицит, а правительства не стремятся платить проценты по новым обязательствам.

Ранее издание сообщило, что Европейская комиссия безрезультатно пыталась убедить Бельгию изъять заблокированные российские активы.