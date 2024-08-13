На Западе предупредили о рисках длительного пребывания ВСУ внутри РФ

Журналист Гарднер: чем дольше ВСУ остаются на территории РФ, тем выше риски

Авантюрный шаг президента Украины Владимира Зеленского по вторжению на территорию России в Курской области удался, но чем дольше ВСУ там остаются, тем выше риски. Об этом в своем Telegram-канале написал корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

По его словам, чем дольше украинские войска остаются внутри России, тем выше для них риски. Самый большой из них — развертывание ВС РФ достаточного количества сил для окружения бойцов ВСУ до того, как те успеют отойти.

«Крупные потери или массовый захват пленных сведут на нет все недавние успехи в укреплении морального духа украинцев», — предупредил Гарднер.

Журналист добавил, что высокопоставленный британский военный источник уже предупредил, что Москва может оказаться настолько разъярена посягательством на свои территории, что с удвоенной силой обрушится на противника и инфраструктуру Украины.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал глупостью решение Киева «пойти на Курск», пояснив, что у ВСУ дефицит ресурсов.