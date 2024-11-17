Украинская спортсменка Анастасия Опря может лишиться лицензии на участие в соревнованиях из-за того, что ее мать вела социальные сети шестилетней дочери на русском языке. Об этом написало РИА «Новости» .

Мать девочки сообщила, что Анастасию могут исключить из школы художественной гимнастики за ведение страницы в социальной сети на русском языке, а также за появление в ее аккаунте фрагмента из российского фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Юной спортсменке вменяют в вину, что она восхищается силой духа и волей к победе олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье: мать — россиянка, а папа у нее — болгарин. Но все мы родились на Украине!» — написала мать спортсменки.

Девочка подверглась травле со стороны взрослых, рассказала ее мать.

Ранее офицер ВСУ в поражении на линии боевого соприкосновения обвинил солдат, которые говорят на русском языке. Якобы, это является причиной неудач на фронте.