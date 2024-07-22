На Украине заявили об агонии остатков государственности

Медведчук: Украина стала неудавшимся политическим проектом при Зеленском

Фото: РИА «Новости»

Остатки украинской государственности сейчас переживают агонию. Об этом глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в своей статье «Украинский суверенитет и независимость канули в лету» для «Известий».

«Украина президента Владимира Зеленского стала неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия», — написал он.

Медведчук указал, что «так называемая украинская элита» построила государство для только себя и против народа. По его мнению, теперь страной некому управлять. Власти Украины разрушили государственный аппарат, на смену которого пришел «политический кровавый цирк».

В своей статье Медведчук также написал, что власти не смогли вырастить из Украины демократическое государство. Сейчас необходимо думать не о территориях, а о судьбе простых украинцев, отметил он.

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