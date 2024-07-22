Медведчук: Украине нужно думать не о землях, а о судьбе своего народа

Из Украины не удалось вырастить демократическое государство. Сейчас необходимо думать не о территориях, а о судьбе простых украинцев. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для газеты «Известия».

«Сегодня возвратиться на круги своя возможности уже нет. Необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей», — сказал он.

По мнению общественника, не нужно злорадствовать о том, что украинцы недостойны своего государства. Крушение украинского современного государства стало трагедией для миллионов людей, потому любые подобные упреки препятствуют выходу из ситуации.

По мнению Медведчука, Украину как государство строили недостойными методами и сделали ее непригодной для жизни целого народа.

Ранее политик заявил, что западные государства хотят поражения России и никогда не позволят киевскому режиму согласиться начать мирные переговоры.