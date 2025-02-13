На Украине появился диктатор Ким Чен Зе и настала пора открыть кафедры «научного зеленизма». Таким мнением поделился с трибуны Верховной рады депутат Алексей Гончаренко*, видеоролик его выступления опубликовали в Telegram-канале парламентария.

«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру „научного зеленизма“ открыть», — заявил нардеп.

Так парламентарий высказался о ситуации в стране и президенте Украины Владимире Зеленском.

Гончаренко* добавил, что Украина уже превращается в систему, где частная собственность оказалась под угрозой, так как все национализируют. В качестве примера он привел компанию «Укрнефтебурение», которую, по его словам, «забрали, ограбили, бюджет — без налогов».

Нардеп подчеркнул, что в Европе такое сделать невозможно, а на Украине получилось. Он убежден, что все происходящее в стране — путь в никуда.

Ранее Гончаренко* рассказал, что на Украине хотят переименовать более 200 географических объектов, названия которых так или иначе исторически связаны с Россией.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.