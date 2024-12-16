На Украине заявили о наличии лазерного оружия

Командующий Силами беспилотных систем украинской армии полковник Вадим Сухаревский заявил, что у страны есть лазерное оружие. Об этом он сообщил изданию «Интерфакс-Украина» .

Сухаревский подчеркнул, что Украина якобы стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное оружие. По словам полковника, оно способно сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем ВСУ сообщил, что украинские военные начали использовать так называемые дроны-«матки».

«Они несут два FPV под собой, реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв», — отметил Сухаревский.

Раннее армия Великобритании впервые успешно применила установленный на бронированном автомобиле лазер HELWS против летающих беспилотников.