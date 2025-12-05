На Украине заявили о худшем периоде для страны

Украине сейчас приходится переживать свой худший период с февраля 2022 года. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире радио NV.

«Тогда была достаточно высокая мобилизация, концентрация и единство в обществе. То есть тот, кто убежал — тот убежал, кто остался — тот мобилизовался, сконцентрировался. Сейчас такого нет», — сказал он.

Рахманин также указал на разницу в зоне боевых действий. Политик отметил, что происходит определенная деградация ВСУ, а командование перестало наращивать личный состав и запасы вооружения.

Сейчас главным вопросом остается, найдутся ли финансовые ресурсы на то, чтобы обеспечить деятельность Украины по разным сферам. Все эти опасные симптомы, как считает депутат, не дают оснований с оптимизмом смотреть в будущее.

Ранее сообщалось, что с 2022 года население Украины упало с 42 до менее чем 36 миллионов человек.