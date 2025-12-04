Reuters: население Украины к 2051 году уменьшится до 25 млн человек

Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек к 2051 году. К таким результатам могут привести рекордные показатели смертности, сообщило агентство Reuters.

Институт демографии и социальных исследований привел статистику, согласно которой, с 2022 года население страны упало с 42 до менее чем 36 миллионов человек.

«Крах набирает обороты», — отметили в сообщении.

В публикации привели данные CIA World Factbook за 2024 год. Сейчас Украина имеет самые высокие показатели смертности в мире. Эксперты отметили, что на каждое рождение в стране приходится около трех смертей.

Демографический кризис начался на Украине задолго до конфликта с Россией. Миллионы украинцев предпочитали уехать из страны, чтобы «спастись от экономических конфликтов и коррупции». Также массовый отток украинцев произошел на фоне боевых действий.