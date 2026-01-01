На Украине заявили, что командир РДК Капустин жив

Смерть командира РДК* Дениса Капустина** была инсценировкой. Об этом заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов в соцсети.

По его словам, создать видимость гибели Капустина** было необходимо для того, чтобы сорвать реальную попытку покушения на его жизнь, а также выявить предателя.

На заявление Буданова отреагировал российский военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, начальник ГУР сделал вброс, чтобы отвлечь внимание от более важных событий.

«Зачем нужен этот вброс от Буданова? Перебить информационный шум от попытки налета на резиденцию Владимира Путина и от сегодняшних ударов по отелю в Херсонской области», — написал он.

Коц добавил, что также начальник ГУР пытался подсластить пилюлю украинским патриотам, которых опечалила потеря сразу пяти крупных городов в декабре.

Ранее сообщалось, что по Капустину** попал FPV-дрон на Запорожском направлении, в результате чего он скончался.

*Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

**«Русский добровольческий корпус» (РДК) признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.