На Украине заявили, что экс-секретарь СНБО Данилов «торговал санкциями»

В распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины могут находиться документы и записи, свидетельствующие о том, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов «торговал санкциями» за суммы от 300 до 500 тысяч долларов. Об этом в блоге на «Цензор.нет» сообщил директор Центра «Диалог» Андрей Миселюк со ссылкой на источники в НАБУ.

По его словам, речь идет о расшифрованных материалах так называемых «пленок Миндича» — фигуранта расследования о масштабной коррупционной схеме в энергетике. Источники утверждают, что детективы НАБУ смогли установить личности нескольких украинских чиновников, фигурирующих на записях под позывными.

Так, под кличками Молдован и Хухря, по данным источника, якобы скрывается бывший секретарь СНБО Алексей Данилов.

На записях, как утверждает Миселюк, содержатся детали того, как Данилов предлагал свои услуги людям и компаниям, опасавшимся попасть в санкционные списки СНБО, а затем отчитывался за проделанную работу. Речь идет о пошаговых лоббистских действиях, информации о голосованиях в СНБО, организованных встречах, экспертных заключениях и обращениях в силовые структуры.

По словам эксперта, документы, которые могли поступать бизнесменам от Данилова в качестве отчетов, якобы были обнаружены в офисе Миндича. В них, как утверждается, фигурировали суммы от 300 тысяч до 500 тысяч долларов за внесение или исключение из санкционных списков.

Ранее бывший депутат Βерховной рады Игорь Мосийчук заявил, что у беглого бизнесмена Тимура Миндича нашли российский паспорт и квартиру в знаменитом Доме на набережной рядом с Кремлем.