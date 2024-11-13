На Украине захотели сорвать авиасообщение в России

Украинские санкции против сервисных служб аэропортов РФ ввели, чтобы зарубежные компании отказались от работы на российском рынке. Об этом сообщил уполномоченный украинского президента по санкционной политике Владислав Власюк на странице в Facebook*.

«Иностранные авиаперевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, пользуясь услугами российских контрагентов, либо отказаться от работы на российском рынке из-за отсутствия компаний, которые могут законно обслуживать их рейсы», — сказал он.

Ранее бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что ряд западных стран хотят понять, как экономика РФ справляется с влиянием санкций. Для этого они даже планировали отправить в государство представителей Международного валютного фонда.

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